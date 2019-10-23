На Украине отменят райсоветы, создадут префектуры и вдвое сократят местных депутатов

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В процессе реформы децентрализации власти Украины планируют сократить почти вдвое количество депутатов местных советов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

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“У нас сейчас около 100 тысяч депутатов местных советов, а их будет около 60 тысяч, то есть почти вдвое уменьшится количество депутатов”, – отметил Корниенко.

По его словам, изменения в законодательстве в части децентрализации предусматривают также введение института префекта, причем в префектуре в области будет работать примерно 50 человек, а окружные префекты – до 20 человек.

При этом он добавил, что вместо местных государственных администраций, которые предлагается ликвидировать, предлагается создать префектуры, которые будут возглавлять префекты – государственные служащие, которые будут назначаться Президентом по представлению правительства. Они будут обеспечивать реализацию государственных программ на территории округа и области и осуществлять надзор за законностью решений органов местного самоуправления.

Кроме того, законодатели планируют оставить облсоветы, отменив при этом райсоветы.

Ранее в Верховной Раде заявляли, что неподконтрольные ныне территории Донбасса могут получить особый статус местного самоуправления в соответствии с реформой децентрализации, а не из-за изменений в Конституции.