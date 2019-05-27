На Украине отменяют электрофорез, парафинотерапию и компрессы с глиной

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство здравоохранения Украины вводит в стране новые должности “врача физической и медицинской реабилитации”, “физического терапевта”, “эрготерапевта”, “ассистента физического терапевта” и “ассистента эрготерапевта”. В связи с этим, в прошлом останутся такие методы реабилитации, как электрофорез, парафинотерапия, компрессы или ванны с глиной. В министерстве считают, что их эффективность не доказана, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

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“В Украине появятся врачи физической и медицинской реабилитации, физические и эрготерапевты. Они не будут “лечить” ваннами с глиной, парафином или током, а командно будут восстанавливать функциональные возможности человека”, – сказано в сообщении.

В Минздраве утверждают, что работа новых специалистов в первую очередь будет направлена не на само заболевание или травму пациента, а на работу по устранению ограничений деятельности из-за этого заболевания или травмы.

Соответствующие изменения в приказ от 28 октября 2002 года № 385 “Об утверждении перечней учреждений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей, должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием, должностей специалистов в области здравоохранения и должностей специалистов в области охраны здоровья в учреждениях здравоохранения” зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины.