На Украине отметили сговорчивость Миллера – проиграл 3 миллиарда и подписал с Киевом новый контракт

Несмотря на то, что «Газпром» проиграл спор с «Нефтегазом Украины» в Стокгольмском арбитраже на 3 миллиарда долларов, руководитель российского газового монополиста Алексей Миллер не демонстрировал никакой неприязни к украинской делегации и подписал новый контракт, обеспечивающий Киев гарантированным доходом от транзита.

Другое дело Владимир Путин, посетовал в интервью BBC News Украина глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема – не в том, что с «Газпромом» какие-то не такие отношения. Несмотря на то, что мы выиграли в Стокгольмском арбитраже и мы вынудили «Газпром» заплатить 3 миллиарда, мы, я лично, проводили потом переговоры с главой «Газпрома», и я потом лично подписал с ним новый транзитный контракт.

Вопрос – не в том, какие отношения с Миллером или с «Газпромом». Это – геополитический вопрос. Путин использует газ как геополитическое оружие против Украины. Прямо сейчас использует, и раньше использовал. И в этом – корень проблемы.

Изменит ли Путин свою политику в отношении Украины? Он изменит ее только тогда, когда Запад продемонстрирует сильную системную позицию, что Запад действительно готов не поддаваться на тот шантаж, который сейчас продолжается у Путина в газовом вопросе и не только. Когда Путин увидит сильный Запад, тогда он будет вынужден принять европейские правила игры. Пока этого не случилось – это не вопрос личных отношений кого-либо», – сказал Витренко.