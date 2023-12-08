На Украине отношение к уголовникам лучше, чем к солдатам – Гончаренко

Вадим Москаленко.  
08.12.2023 22:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 306
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинский парламент занимается какими угодно популистскими вопросами вроде «борьбы с коррупцией», но даже не думает помогать воюющим всушникам.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент занимается какими угодно популистскими вопросами вроде «борьбы с коррупцией», но даже не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Что является самым важным в нашем государстве – это войско, это армия, это война. И вот, сегодня первый раз мы собрались в декабре месяце.

Друзья, это повестка дня. Покажите мне хотя бы один вопрос о военных! Хотя бы один! НАБУ, САП, суды – всё это важно. Но где войско, где ВСУ, где Вооруженные Силы, где Нацгвардия, где пограничники, где?!

6 декабря у нас был День ВСУ. Но, может быть, тогда хотя бы к нему один вопрос о ВСУ можно было сюда поставить, один? Например, о демобилизации после 18 месяцев службы. Посмотрите, выходят люди по всей стране уже, мамы, жены, дочки, сестры и говорят: наши мужья не прятались, наши сыновья ушли добровольно, они спасли страну тогда, они спасают ее сейчас, но почему вы не даете даже ответа на простой вопрос, а когда они вернутся домой?», – сказал Гончаренко.

Он возмутился, что даже украинские добровольцы пользуются меньшей поддержкой власти, чем заключённые уголовники. И такая несправедливость может уничтожить украинскую государственность.

«Почему даже у заключенного, Господи прости, он знает свой срок заключения, а военный не знает, сколько ему служить? Это же нечестно и несправедливо к этим людям, они же заслужили то, чтобы хотя бы понимать, сколько, сколько времени им воевать.

Почему война у нас получилась делом одних и тех же людей? А для других это какая-то другая история, они на других фронтах. Почему? Это же неправильно, это нечестно. Когда что-то такое нечестное происходит, оно уничтожает собой все: доверие в обществе, доверие людей к власти, к стране. Это позор!» – кричал депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть