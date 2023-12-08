На Украине отношение к уголовникам лучше, чем к солдатам – Гончаренко

Украинский парламент занимается какими угодно популистскими вопросами вроде «борьбы с коррупцией», но даже не думает помогать воюющим всушникам.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Что является самым важным в нашем государстве – это войско, это армия, это война. И вот, сегодня первый раз мы собрались в декабре месяце.

Друзья, это повестка дня. Покажите мне хотя бы один вопрос о военных! Хотя бы один! НАБУ, САП, суды – всё это важно. Но где войско, где ВСУ, где Вооруженные Силы, где Нацгвардия, где пограничники, где?!

6 декабря у нас был День ВСУ. Но, может быть, тогда хотя бы к нему один вопрос о ВСУ можно было сюда поставить, один? Например, о демобилизации после 18 месяцев службы. Посмотрите, выходят люди по всей стране уже, мамы, жены, дочки, сестры и говорят: наши мужья не прятались, наши сыновья ушли добровольно, они спасли страну тогда, они спасают ее сейчас, но почему вы не даете даже ответа на простой вопрос, а когда они вернутся домой?», – сказал Гончаренко.