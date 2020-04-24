На Украине отправили в утиль двух проштрафившихся «соросят»

24.04.2020, Киев, Михаил Рябов

Глава украинской таможни Максим Нефедов, а также руководитель Государственной фискальной службы Сергей Верланов, представляющие группу «соросят», уволены с должности.

Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Кабмина. Отставка произошла молниеносно – без отчета или вопросов к чиновникам.

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Сам Нефедов впоследствии заявил, что ему даже не сообщили причины увольнения. Правда, накануне в прессе разгорелся скандал – недоброжелатели главного таможенника «слили» журналистам ведомости, согласно которым Нефедов назначил себе и своим заместителям «космические» надбавки в размере 600% оклада. И это несмотря на то, что таможня провалила план по поступлениям в бюджет.

Аналогично в СМИ появились сведения о миллиардных злоупотреблениях в Государственной фискальной службе.

«Лоббисты согласились поменять «кадры». Эти слишком сильно стали «токсичными», – пишет Telegram-канал «Легитимный», считающийся близким к офису украинского президента.

Редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев в своем блоге выдвигает другую версию. По его мнению, из руководства Украины вычищают часть «соросят» в надежде на то, что офис Зеленского теперь сможет контактировать с США через Михаила Саакашвили.

«Как внутри страны он уравновешивает Коломойского Ахметовым, так в плане внешнего влияния он пытается противопоставить Саакашвили новому поколению грантоедов. Расчёт на то, что у Саакашвили – собственная дорожка в Вашингтон, и что он, Саакашвили, по этой дорожке будет бегать и доносить до американцев, что не всё так однозначно», – поясняет Ткачев.