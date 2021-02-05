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05.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Преследования журналистов, Россия, Сюжет дня, Украина, Цензура
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На Украине ожидается рост рейтинга российских телеканалов

Новости Украины

Уровень свободы слова в России гораздо выше, чем в нынешней Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Дмитрий Стешин.

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По его словам,  указ президента Владимира Зеленского о закрытии трех телеканалов, свидетельствует, что «дела во внутренней украинской политике плачевны».

«И Зеленскому важно не в ЕС вступить, а до конца срока досидеть – это все уже поняли. Ради этого можно пожертвовать и свободой слова и продолжить затягивать гайки. Но, в информационный век, «на каждый роток не накинешь платок» и эффект получится обратный. Не будет оппозиционных каналов, будет расти рейтинг российских, которые на Украине смотрели и смотрят – в интернете и с помощью спутниковых тарелок», – считает журналист.

Он напонил, что руководитель российского телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила уволенных с телеканалов журналистов в Россию.

«Если хотя бы десяток коллег приедет, будет весело. И будет хороший повод сравнить «свободу слова» обещанную на Майдане и реальную свободу в нашем «Северном Мордоре», где десяток оппозиционных СМИ работают и даже могут задавать вопросы президенту на «Прямых линиях». Без всяких Майданов и обещаний со сцены. Парадокс непостижимый», – резюмирует Стешин.

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