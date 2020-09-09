На Украине ожидается серьёзный рост цен – Муратов

09.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на то, что цены на топливо на Украине и так неоправданно высокие, особенно по сравнению с ЛДНР, находящимися седьмой год в блокаде, в скором времени «незалежную» ожидает ещё один серьёзный ценовой скачок.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Топливный вопрос является насущным для многих государств, особенно в преддверии осенне-зимнего периода. В ожидании перемен находятся и украинцы. Нет, их сердца перемен не требуют. А вот «слугам народа» изменение цифр на табло АЗС очень необходимо. Причем, в большую сторону. Этот вывод следует из того, как местные «эксперты» морально подготавливают граждан к ощутимому повышению цен на топливо.

Нестабильность топливного рынка Украины приобрела стабильный характер.

Цены на заправочных станциях «незалежной» уже давно шокируют автомобилистов. Топливо в «европейской державе» ощутимо дороже, чем в Донецкой Народной Республике», – отметил он.

В доказательство своих слов Алексей Муратов привёл сравнение цен на различные виды топлива в молодой республике и на Украине.

«На основании статистики Министерства экономического развития ДНР можно сравнить уровень средних цен на топливо в Республике и на Украине по состоянию на 9 сентября 2020 года.

К примеру, стоимость газа метана в ДНР – 28 руб./л. Его цена на Украине – 38, 68 руб./л.

За литр пропан-бутана автомобилисты ДНР платят 28 руб./л, а водители Украины – 35, 32 руб./л.

Дизельное топливо в республике стоит 48, 98 руб./л, а на Украине – 66,24 руб./л.

Стоимость бензина марки А-92 в ДНР и на Украине составляет соответственно 46, 90 руб./л и 64, 82 руб./л.

Цена А-95-го бензина в ДНР – 50, 57 руб./л. А на украинских автозаправочных станциях за него придется заплатить 67, 97 рублей за литр.

Не нужно быть великими математиками, чтобы увидеть разительную разницу цен на топливо на АЗС республики и Украины», – добавил общественник.

Руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» подчеркнул, что ожидающееся подорожание топлива вызовет резкий скачок цен на остальные товары и услуги.

«Рост цены на топливо автоматически потянет за собой подорожание всех товаров, потому что повышение затратной части перевозчиков будет компенсировано кошельком украинских граждан. Кроме того, взлетит и цена на проезд в общественном транспорте.

Конечно, в преддверии выборов на Украине чиновники могут придержать резкий ценовой скачок. Но сразу после объявления результатов, украинцев «отрезвят» европейскими ценами на топливо и шокирующими ценниками в торговых точках», – резюмировал он.