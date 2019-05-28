На Украине ожидают проблемы от нового состава Европарламента

28.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый состав Европарламента будет менее дружелюбно настроен по отношению к Украине.

Такое мнение в комментарии киевской интернет-газете «Страна» высказала президент Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.

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«Успех ультраправых точно скажется не лучшим образом, если они еще и создадут коалицию, а к этому все идет. Нам будет очень трудно рассказывать о суверенных правах и свободах в части языка, к примеру. Думаю, Венгрия найдет сейчас способ заблокировать и в Европарламенте инициативы сотрудничества, а не только в НАТО.

Также постоянной ревизии подлежат санкции против России. Но наши вятровичи уже сделали что могли, чтобы рассорить нас с вечным антагонистом России – Польшей. А значит, рассчитывать на то, что Польша в Европарламенте будет по определению поддерживать Украину не стоит», – полагает Верещук.