05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Украине ожидают распад РФ уже через неделю

Россия планировала подорвать европейское единство с помощью создания волны украинских беженцев в ЕС.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекар.

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По его словам, “подходит к концу сама Россия”.

“В конце концов Россия будет разваливаться. Она будет разваливаться и по национальным признакам, и по региональным признакам, потому что вся она держится на том, что есть эксплуатирование природных ресурсов и далее каким-то элитам раздаются деньги. Эта модель не может существовать в 21 веке долго”, – уверяет Пекар.

Он полагает, что в этом случае Украина столкнется с серьезной проблемой, поскольку после распада РФ “сюда выбрасывать сотни банд с вооружением и с боевым опытом и десятки, если не сотни тысяч беженцев”.

Эксперт уточняет, что начнут возвращаться этнические украинцы, которые в РФ будут объявлены пятой колонной, при этом он говорит, что Украина показала возможность ассимилировать проблему с украинскими внутренними беженцами.

“Мы же понимаем, что первым планом России был план создать волну беженцев из Украины в Европу, подорвать европейское единство при помощи беженцев из Украины. Но более полутора миллионов украинских внутренне перемещенных лиц нашли себе жизнь, нашли работу, нашли какую-то возможность учить детей, крышу над головой. Это заслуга украинского народа.

И тогда Россия перешла к плану “Б” и сделала такой кризис в Сирии. Такого плана изначально не было. Сирия – это план “Б”, после того как не удалось в Украине. Но мы не готовы к тому, что огромная империя рядом с нами начнет распадаться на куски и валиться нам на голову”, – отметил Пекар.

По его мнению, распад России может произойти в любой момент.

“Это может произойти через неделю. Это может произойти через 10 лет. Это зависит от многих факторов”, – резюмировал вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Отметим, что наиболее острая фаза миграционного кризиса в ЕС имела место в первой половине 2015 года, тогда как российская военная операция в Сирии началась лишь в конце сентября 2015 года.

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