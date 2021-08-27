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27.08.2021 15:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, США, Украина
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На Украине озвучили список вооружений, который Киев хочет получить от США

Новости УкраиныУкраина нуждается в поставках военного оборудования для наблюдением за Черным морем и систем ПРО...

Украина нуждается в поставках военного оборудования для наблюдением за Черным морем и систем ПРО от США.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, тема поставок вооружений должна стать одной из главных во время встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом, на которую еще надеются в Киеве, несмотря на то, что США сейчас отвлечены на события в Афганистане.

«Я очень надеюсь, что после визита будут даны задания и министерствам, ведомствам – не только МИД, разным. Если коротко сказать квинтэссенцию всего, то усиление оборонного сотрудничества через оборонное соглашение и решение об увеличении поставок оборудования оборонного и качественного, нового уровня этого объединения.

Нам нужно контролировать свободу мореплавания возле наших берегов Крыма – Россия хочет захватить это все, сделать внутренним морем своим Черное море. У нас есть союзники, мы не хотим этого допустить, а, значит, усиливаться нужно, в том числе, в военном плане.

И, к сожалению, у нас нет надежной защиты, – это не секрет, – против возможного удара с воздуха, противовоздушная оборона. Это важно. Тут мы не достигнем этого решения, но хотя бы заложить основы», – заявил Чалый.

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