На Украине озвучили свой «план Б» по Донбассу

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся достичь урегулирования на Донбассе с помощью Минских договоренностей, передает корреспондент ПолитНавигаторра.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом.

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«В этом наше предложение — попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — цитирует министра пресс-служба МИД.

Пристайко подчеркнул, что в исключительно редких случаях миротворческие миссии вели к решению ситуаций.

«В преимущественном большинстве история показывает, что эти миссии приводят к замороженному конфликту, часто на десятки лет», — пояснил глава МИД.