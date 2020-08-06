На Украине паника: «Бейрут может повториться у нас под носом»

06.08.2020, Николаев, Юрий Коваленко

В Николаевском морском порту на протяжении нескольких лет хранили 3200 тонн просроченной аммиачной селитры – это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте 4 августа.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший замглавы администрации президента и экс-руководитель крымской организации партии Юлии Тимошенко Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Бейрут может быть не так уж и далеко, а оказаться у нас прямо под носом… Мы все забыли о факте 2018 года. Тогда в Николаевском морском торговом порту оказалось судно с «непригодной для использования» селитрой. Груз, к слову, к нам, как и в порт Бейрута, вышел из грузинского порта.

18.09.2018 года судно Тузла с 3200 тоннами «просроченной» селитры зашло в Никморпорт на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Помимо этого, экоинспекция обратилась в госпотребслужбу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту. Что обращает на себя внимание – объемы груза (селитра) даже больше, чем взлетело в воздух вчера в порту Бейрута», – написал он.

Сенченко подчеркнул, что из-за данного груза было открыто несколько уголовных производств, начались многочисленные судебные разбирательства. Однако по состоянию на январь 2019 года, арестованный груз находился на том же 12 причале ДП, а в феврале 2019 года суд отказал в снятии ареста на имущество.

«Других решений суда, где бы шла речь об этой арестованной селитре, в Едином реестре судебных решений нет, исходя из этого, она должна находиться там, где ее и оставили – на 12 причале Николаевского морского торгового порта.

А вот теперь, в свете произошедшего в Бейруте, кто и когда последний раз проверял условия хранения этих трех тысяч двухсот тонн арестованной «просроченной» селитры? Они хранятся с соблюдением всех норм безопасности? У нас какой-то дядя Вася не решит там двери приварить в складе?

Или может эта селитра уже повторила судьбу «арестованного масла», которое испарилось из-под ареста? Может эта «просроченная» селитра уже была реализована на территории Украины и наши аграрии получили некачественные удобрения?» – возмутился Сенченко.

Вскоре на это сообщение отреагировали в пресс-службе Николаевского порта, заявив, что товар убрали, и он не представляет опасности для людей и города.

«После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта опровергает эту информацию», – заверили в учреждении.