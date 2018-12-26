Просмотров:
На Украине перекрыли все вьезды в Полтавскую область
Въезд в Полтавскую область будет закрыт для всех видов транспорта с 14:00 среды в связи с заторами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«В связи с заторами с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта», — говорится в сообщении «Укравтодора» на странице в Facebook.
В настоящее время заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг. Сложная ситуация сохраняется на автодороге М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.
Метки: дороги, погода, Полтавская область
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.