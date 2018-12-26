26.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Происшествия, Транспорт, Украина
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На Украине перекрыли все вьезды в Полтавскую область

Въезд в Полтавскую область будет закрыт для всех видов транспорта с 14:00 среды в связи с заторами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор».

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«В связи с заторами с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта», — говорится в сообщении «Укравтодора» на странице в Facebook.

В настоящее время заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг. Сложная ситуация сохраняется на автодороге М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

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