На Украине переполох: Русские заняли высоты на подступах к Часову Яруты на окраинах

Российские войска заняли высоты на окраинах Часова Яра, на которые их нельзя было пускать ни в коем случае.

Сюжеты об этом публикуют украинские каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соучредитель известного украинского военно-аналитического ресурса «DeepState» Роман Погорелый отмечает, что наступает время попробовать на прочность хвалёную оборону Часова Яра.

«Очень активные бои в районе Бахмута, в частности, Часов Яр, где враг уже зашёл на определённые высоты на окраинах Часова Яра. Пытается оккупировать Ивановское [Красное], пытается его обойти, оно полностью ещё не оккупировано, частичка села под контролем сил обороны Украины. Скоро проверим, как подготовлена оборона Часова Яра, о которой нам заявляли спикеры, командующие направления, и уверяли всех нас, что там всё готово. Враг сумел зайти на высоты, и это уже проблема, как они это сделали, их туда никак нельзя было пускать, но они это сделали», – рассказал Погорелый в эфире «Апостроф ТВ».

В свою очередь находящийся на Бахмутском направлении начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников жалуется на то, что российские войска начали применять ФАБы не только по инфраструктуре, но и по укреплённым позициям.

«Враг пытается максимально нас давить, применяет весь ресурс, чтобы нас штурмовать. Применяются уже не просто пехотные подразделения, он включает и механизированную составляющую, то есть пехоту поддерживают уже и танки, и самые разные ББМ, которые осуществляют десант и своим огнём поддерживают боевые действия. Также враг не перестаёт применять артиллерию как усиленную некоторое время назад на нашем направлении ствольную, так и РСЗО. И враг уже более активно применяет фугасные авиационные бомбы, так называемые управляемые. Если мы раньше могли наблюдать, что он больше применял эти бомбы против населённых пунктов, инфраструктуры, то на сегодня он уже пытается поразить наши укреплённые позиции», – сообщил Калашников в эфире «Радио НВ».

Из самого Часова Яра, по его словам, все эвакуировались, остались только «ждуны».

«Непосредственно те люди, которые хотели оставить зону боевых действий, они оставили. Остались именно те, кто сделал свой выбор. Мне самому приходилось наблюдать в Часовом Яре недавно, что там действительно находятся гражданские, они спокойно себя там чувствуют. То, что я видел, они спокойно перемещаются по улицам, как бы ничего не происходит. В большинстве своём это осталась именно та категория, которая ждёт Русский мир, то есть «ждуны». Когда я был в Часовом Яре, мне вспомнились сюжеты российских медиа из Авдеевки, когда они уже туда зашли, и там были сюжеты с гражданским населением, которые остались в Авдеевке и рассказывали, как они счастливы, что наконец те пришли. Я считаю, что в Часовом Яре остаётся в большинстве именно такой контингент», – рассказал ВСУшник.