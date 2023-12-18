На Украине переполох: в кабинетах военного руководства обнаружена прослушка

Игорь Шкапа.  
18.12.2023 08:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Украина


В кабинетах руководства украинскими вооруженными силами обнаружены прослушивающие устройства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили украинские СМИ.


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Так, антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в военных кругах, уточнило, что речь идет о кабинетах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и некоторых его сотрудников.

«Источники УП подтвердили, что устройство в кабинете Залужного нашли в воскресенье при проверке. Это должен был быть новый кабинет главнокомандующего, который проверяли перед переездом. Кроме того, устройства для прослушивания нашли у его сотрудников», – пишет издание.

К исходу вчерашнего дня эту информацию подтвердила пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Отмечаем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу», – отчитались в СБУ.

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, из штабов ВСУ регулярно происходят сливы секретной информации.

«Относительно прослушивания кабинетов. Не знаю, что и кто у главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации.

Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть «сливы» секретной информации, скажем, из штабов – да. Военная тайна уже не раз становилась публичной», – признала Маляр в своем тг-канале.

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