На Украине перестали понимать, ради чего воюют с Россией – Карасев

Устроенная Киевом тотальная мобилизация серьёзно подрывает дух ВСУ, что может дать российской армии хорошую возможность для удара.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские ждут, когда в ВСУ снизится уровень боеготовности и морали личного состава на поле боя.

И та неумная мобилизация, которую сейчас проводят, как раз к этому и приводит. У меня такое впечатление, что это сделано специально по тупому, по лекалам противника.

Потому что это снижает уровень. Ведь придёт мобрезерв – это будет совсем не тот же мобрезерв, который два года назад», – сказал Стариков.