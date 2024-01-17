На Украине перестали понимать, ради чего воюют с Россией – Карасев
Устроенная Киевом тотальная мобилизация серьёзно подрывает дух ВСУ, что может дать российской армии хорошую возможность для удара.
Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские ждут, когда в ВСУ снизится уровень боеготовности и морали личного состава на поле боя.
И та неумная мобилизация, которую сейчас проводят, как раз к этому и приводит. У меня такое впечатление, что это сделано специально по тупому, по лекалам противника.
Потому что это снижает уровень. Ведь придёт мобрезерв – это будет совсем не тот же мобрезерв, который два года назад», – сказал Стариков.
В свою очередь, Вадим Карасев подчеркнул, что большинство украинцев уже не понимают, зачем им воевать с Россией.
«Война – это политика. А политические цели этой мобилизации и новой фазы войны, они не были сформулированы, кроме границ 1991 года. Но за абстрактные границы не так много кто и хочет воевать. За страну – да, за Отечество – да. Даже за государство не так много, потому что государство – это элиты, власть, депутаты, которых ненавидят.
Тут надо чётко сформулировать цели кампании», – добавил политолог.
Спасибо!
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