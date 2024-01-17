На Украине перестали понимать, ради чего воюют с Россией – Карасев

Вадим Москаленко.  
17.01.2024 21:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Устроенная Киевом тотальная мобилизация серьёзно подрывает дух ВСУ, что может дать российской армии хорошую возможность для удара.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Устроенная Киевом тотальная мобилизация серьёзно подрывает дух ВСУ, что может дать российской армии хорошую...

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«Русские ждут, когда в ВСУ снизится уровень боеготовности и морали личного состава на поле боя.

И та неумная мобилизация, которую сейчас проводят, как раз к этому и приводит. У меня такое впечатление, что это сделано специально по тупому, по лекалам противника.

Потому что это снижает уровень. Ведь придёт мобрезерв – это будет совсем не тот же мобрезерв, который два года назад», – сказал Стариков.

В свою очередь, Вадим Карасев подчеркнул, что большинство украинцев уже не понимают, зачем им воевать с Россией.

«Война – это политика. А политические цели этой мобилизации и новой фазы войны, они не были сформулированы, кроме границ 1991 года. Но за абстрактные границы не так много кто и хочет воевать. За страну – да, за Отечество – да. Даже за государство не так много, потому что государство – это элиты, власть, депутаты, которых ненавидят.

Тут надо чётко сформулировать цели кампании», – добавил политолог.

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