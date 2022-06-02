На Украине планируют нанести быстрое военное поражение Белоруссии силами теробороны

Украине выгодна война с Белоруссией, потому что она позволит запустить гражданский конфликт в соседней республике.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Андрусива, победить белорусскую армию Украина сможет даже силами своей территориальной обороны.

«Сейчас Лукашенко делает представление, суть которого – отвлекать наши силы. Я уже всем объяснял, что вторжение Белоруссии на стратегическом уровне для нас это просто будет грандиозный успех. Почему? Армия маленькая, 50 тысяч человек – это приблизительно то же самое, что наша Пограничная служба. Из этих 50 тысяч какое-то условное ССО составляет шесть тысяч человек. Это какая-то боевая их часть. Дальше – народное ополчение, я не представляю, как наступать народным ополчением, я плохо представляю, как им управлять, если ты его только создал.

Я скажу так, он и так себя похоронил, просто до него руки еще не дошли. После войны он будет как союзник Путина полностью отвечать, как Румыния или Турция в Первой мировой войне. Он будет на каком-то трибунале, и белорусы будут отвечать за то, что с их территории нас бомбили и там были российские войска, они принимали.

Потому, если они вторгаются, это вообще ни о чем, это заканчивается очень быстро, их просто разбивают нашими силами терробороны, после этого они проваливаются в колоссальнейший внутренний хаос, потому что воевать там не хочет вообще никто, у Лукашенко и так низкая легитимность. У них просто выбора не будет – приедут первые трупы их детей и родственников, люди вывалят на улицу, Лукашенко не будет что противопоставлять, потому что армия-то тут уже получила, а я думаю, что армия еще и развернется после того, как они тут понесут огромные потери, армия еще против него развернется», – заявил Андрусив.