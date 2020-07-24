На Украине планируют усилиться до половины военного потенциала РФ на Чёрном море

24.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украине надо уже до конца каденции президента Владимира Зеленского нарастить свои ВМС и оснастить их ракетами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Давайте решим этот вопрос до конца каденции президента Зеленского и создадим возможности для противодействия России в Азовском и Черном морях.

Нам США будут передавать современные катера «Марк-6», и особенно, если это будет делано с ракетным оружием, в Азовском море будет баланс восстановлен. В Азовском море Россия не будет чувствовать себя свободно.

Но в Черном море надо работать над тем, чтобы создавать ракетное оружие. У нас есть наземные комплексы, потом будет надежда на морские авиационные комплексы. Надо поставить конкретные задачи, давайте сделаем так, чтобы счет стал 100 к 200.

Если будет 100 к 200, Россия не нападет, Россия не будет пытаться пойти за водой для Крыма. Для нее это будет просто не выгодно», – рассуждает Самусь.