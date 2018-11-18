На Украине по экс-АТОшнику плачет тюрьма за критику Порошенко

18.11.2018, Хельсинки, Владимир Гладков

Бывший участник Евромайдана и АТО Александр Мединский, разочаровавшийся в новых властях и уехавший в Финляндию, откуда на Интернет-канале «Open Ukraine» критикует украинские власти, может столкнуться с уголовным преследованием на Родине. В Киеве давно введена цензура в отношении инакомыслящих.

Об этом в эфире канала рассказал украинский адвокат Андрей Гожый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы надышались здесь воздухом свободы и поверили в сказку, что человека «предателем Родины» и «пропагандистом» может назвать суд. Но это не так в Украине», – иронично отметил адвокат.

«У нас есть перечень специальных лиц и телеканалов, связанных с человеком, чьи конфеты я ем с утра до ночи. Поэтому назвать человека на Украине без суда, следствия, санкций может определённый перечень лиц, которым ничего за это не будет.

Вот, совершил преступление, выступает какой-то там Зорян или Шкиряк, Антон [Геращенко] и может сразу сказать «Путин виноват», «Рука Кремля», «Мединский – сепар и вражеский разведчик», «Муравицкий – кремливський писака», «Василец – путинська посипака (подхалим – ред.)», – рассказал Гожый.

«Или написать в обвинительном заключении, в документе, в котором следствие излагает, почему ты преступник, «негативно отзывался об украинской власти, это показываешь в Европе»… Кстати, тебе это тоже грозит», – отметил гость студии, обращаясь к ведущему канала Александру Мединскому.