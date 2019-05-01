На Украине по-хитрому снизили цену на газ для населения

01.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

НАК «Нафтогаз» Украины с 1 мая 2019 года снижает тариф на газ для населения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«По поручению Кабинета министров Украины (КМУ) НАК „Нафтогаз Украины“ совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подход и такой уровень цены были согласованы на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

По этому механизму, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенный правительством уровень, то цена для населения останется на этом уровне.