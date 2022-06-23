На Украине «по просьбам студентов» уберут имя Чайковского из названия музыкальной академии

23.06.2022  10:22 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Культура, Образование, Общество, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Большинство студентов Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского  якобы поддерживают ее переименование.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook по итогам встречи со студентами.

Большинство студентов Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского  якобы поддерживают ее переименование. Об...

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«Встретился с студентами , вокруг которой сейчас идет публичная дискуссия по переименованию заведения. Услышал позицию большинства студентов. Они — „за“ то, чтобы убрать из названия заведения имя русского композитора», — написал он.

Министр подчеркнул, что его ведомство не имеет право принимать решение об изменении названия вузов, призвав соблюдать закон и прислушаться к мнениям всех участников дискуссии.

«Студенчество является полноправным участником в принятии решений, касающихся заведения, где они учатся. Итак, студенты, знайте и пользуйтесь своими правами. Руководители заведений — прислушивайтесь», — отметил Ткаченко.

Он также добавил, что поддерживает студенчество в якобы его самостоятельном стремлении изъять фамилию русского композитора из названия учебного заведения:

«Честно скажу, здесь я склонен поддержать студентов с точки зрения аргументации и европейской позиции по принятию тех или других изменений в своем образовательном учреждении».

Отметим, что заявления о якобы непричастности Минкульта к происходящему – это лицемерие того же рода, что и заявления власти о том, что атака на храмы УПЦ ведется без ведома и поощрения со стороны государства.

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