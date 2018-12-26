На Украине почуяли неладное – Путин может остаться еще на 30 лет

26.12.2018, Москва, Михаил Рябов

В России началась подготовка возможности для переизбрания действующего президента РФ на третий срок, считает украинский политолог Юрий Романенко.

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Так он прокомментировал озвученное накануне заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил на встрече с Владимиром Путиным подкорректировать пункты Конституции.

«…Правильно вспомнить то время, когда принималась Конституция… Это время, когда государство стояло на грани развала… Есть вопросы в обществе, …связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность… Возможно, найти формат с участием судей Конституционного Суда, ведущих учёных в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитие Конституции работают сегодня… Потому что закон и даже такой – Основной закон – не догма. Мы должны всегда, приняв закон, думать о том, как этот закон работает, насколько эффективно правоприменение этого закона», – сказал Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скоро видать появиться самодержец… Храм построят, зальют немецкий металл с разбитых 75 лет назад танков в ступени. И можно будет царя короновать. И в следующие 30 лет не париться выборами», – поделился своими опасениями Романенко, против которого, к слову, ранее в РФ было возбуждено уголовное дело за экстремистские заявления о необходимости ликвидации российских журналистов в Донбассе.