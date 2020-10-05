На Украине под государственной «крышей» создают «новый МММ» – эксперт

05.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вводимая на Украине накопительная налоговая система в условиях процветающей в стране колоссальной коррупции превратится в «новый МММ», деньги из которого будут выведены в иностранные офшоры.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При предыдущем министре социальной политики Соколовской, которая сейчас работает в Офисе президента, государство отказалось от введения второго уровня пенсионной реформы в виде накопительных пенсий.

Накопительная пенсионная система – это хорошая идея, но в украинских условиях неразвитости финансового рынка, институциональной слабости и высоком уровне коррупции, негосударственные фонды станут очередным МММ, когда деньги вкладчиков просто исчезнут.

Всё это будет выглядеть так, что владельцы негосударственных пенсионных фондов за откат представителям власти будут переводить эти деньги в офшорные юрисдикции подальше от Украины. То же самое произошло с «банкопадом» в 2014-16 годах, когда акционеры, дав чиновникам долю, вывели деньги из Украины», – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что олигархи наживаются на экспорте зерна и металла на миллиарды долларов, не оплачивая налоги в украинский бюджет.

«То, что пенсионный бюджет Украины глубоко дефицитен – это не секрет. Суммы дотаций из государственного бюджета ежегодно превышают сто миллиардов гривен.

При этом, есть немалые скрытые резервы в системе государственных финансов Украины и в целом в экономике Украины, если говорить о таких направлениях, как деофшоризация и трансфертное ценообразование и так далее. Также ежегодно только на экспорте железной руды и зерновых из Украины – недоплачивается налогов на несколько миллиардов долларов», – заключил Гаевский.