На Украине подавили протесты голодных предпринимателей, но позволили митинговать наци

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В то время, как в Киеве полиция разгоняет протесты предпринимателей, агрессивные тунеядцы чувствуют свою безнаказанность под защитой посольства США.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера под администрацией группа лиц, причастных к умышленным убийствам, насилию, пропаганде войны – я имею в виду Стерненко, Синицына и остальное кодло, а Стерненко к тому же официально подсудимый за разбой, вымогательство и похищение человека. Их пришло 12 человек включая 2 сотрудника альфы СБУ, которые охраняют Стерненко.

К ним вышел целый представитель президента Украины, приехал первый заместитель генерального прокурора и процессуальный прокурор по делу Екатерины Гандзюк. Перед ними пришли стелиться, они уважаемые патриоты и активисты. Хотя на самом деле тунеядцы, которые не хотят работать, люди, паразитирующие на украинском обществе. К ним вышли с ними поговорить и что-то обсудить.

Этому предшествовало, что финансируемое из третьих стран «Радио Свобода» раскрыло домашний адрес генерального прокурора Венедиктовой. И сразу финансируемые из тех же стран активисты пришли палить файера под её дом», – возмутился Портнов.

Также он провел параллель между акцией 12 псевдоактивистов и акцией мелких предпринимателей, которых разогнали силой.

«Мы видим две ситуации, при которой в одной мечут бисер перед свиньями, я имею в виду президентскую администрацию, которая выходит разговаривать с активистами, а в другой ситуации предприниматели, которые спрашивают «А кушать нам что?», их силовым образом разгоняют.

Я понял бы, если активистов разогнали, тогда бы наша дискуссия находилась в плоскости хорошо или плохо разгонять мирных демонстрантов. А так я вообще даже не понимаю насколько разносторонние события в каждом из которых лежит – несправедливость, неадекватное применение государственных ресурсов и неадекватное восприятие этой ситуации.

Поэтому я категорически возражаю против того, если эти предприниматели сегодня не применяли силу, то с какой стати к ним применяли силу?» – подчеркнул юрист.

Он рассказал, как в тот же день полиция пресекла хулиганские действия одиозного пропагандиста Кутепова, за что полицейский сразу был вызван на допрос, а посольство США опубликовало заявления о своей обеспокоенности.

«И давайте посмотрим на другую ситуацию, которая происходила в этот же момент: скандально известный Кутепов из скандально известного «Громадского», которые известны тем, что разжигали войну, ненависть, пропагандировали насилие и героизировали участников массовых беспорядков на майдане.

[Кутепов ]сегодня нарушал общественный порядок в парке напротив здания правительства, его попросили отойти от травы, нельзя топтаться по газону, это же понятно всем гражданам. На восьмой или на девятый раз полиция его потрогала то ли за руку, то ли за ногу взяли, и сейчас этого сотрудника полиции уже вызвали на допрос в ГБР, а посольство США, не прошло и двух часов, сделало заявления об своей обеспокоенности», – возмутился Портнов.