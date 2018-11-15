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15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Мнение, Общество, Политика, Украина
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На Украине подозревают, что 40 % беженцев с Донбасса фальшивые

Украинская власть потеряла контроль за реальным количеством вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий ВПЛ в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию» в Киеве заявил заместитель главы Министерства по делам так называемых “временно оккупированных территорий” Георгий Тука, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Мы потеряли контроль за реальным количеством ВПЛ. Это нам не дает спрогнозировать дальнейшие действия правительства … По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных ВПЛ по сравнению с реальным количеством отличается примерно на 30-40%. Но это, опять же, необъективные данные», — заявил он.

Чиновник отметил, что в нынешних условиях получения пенсии для ВПЛ на неподконтрольных территориях процветает «бизнес» по помощи в получении справки ВПЛ и получении пенсии без выезда на подконтрольную территорию.

«Я глубоко убежден, что есть возможность найти механизмы, каким образом обеспечить выплаты пенсионных средств тем, кто проживает в настоящее время на оккупированных территориях», — подчеркнул он.

При этом Тука заметил, что речь идет о возможности без справок и специальных статусов обращаться именно на подконтрольной территории в госучреждения для получения выплат.

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