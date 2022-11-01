На Украине подпольщики угрожают Зеленскому «оружием возмездия»

01.11.2022  15:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В сети появилось видеообращение, в котором вооружённые люди выступают против режима Зеленского, уничтожающего население Украины в угоду Западу.

На кадрах группа людей в балаклавах с украинским флагом угрожает расправами над представителями киевского режима, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сети появилось видеообращение, в котором вооружённые люди выступают против режима Зеленского, уничтожающего население...

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Несмотря на это, вооруженные автоматами и гранатомётами, предположительно, иностранного производства, участники группировки называют русских «оккупантами».

«Мы свободные граждане Украины, которые выступают против Зеленского и его сброда. Мы готовы отдать наши жизни за то, чтобы наша Родина стала поистине независимой и свободной от политиков, уничтожающих своё население в угоду своим корыстным интересам по указанию Запада. Мы будем убивать и уничтожать всех представителей власти, чьи действия направлены против интересов граждан Украины. Русские оккупанты давят на фронтах, мы будем уничтожать вас внутри страны. На ваших руках кровь защитников отечества, а в наших руках оружие возмездия, которое с яростью будет обрушено на ваши головы», – говорится в обращении.

Примечательно, что в конце речи вместо бандеровского клича «Слава Украине! Героям слава!», вооружённые люди кричат «Слава истинным патриотам! Патриотам слава!»

Эксперты считают, что теперь для Украины открылся новый фронт – внутренний. Для киевского режима он может оказаться страшнее существующего, потому что его не видно и у него нет конкретной линии на карте – «он везде и нигде одновременно».

При этом на видеозаявление уже обратили внимание в Испании и арабских странах.

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