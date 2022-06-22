На Украине подсчитали: боевые действия идут в областях, генерирующих 20% ВВП страны
Экономика Украины в этом году может сократиться более чем на треть на фоне активных боевых действий на территории областей, которые генерировали около 20% ВВП.
Об этом говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности.
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«В течение февраля-марта боевые действия продолжались на территории областей, формировавших около половины ВВП Украины. По состоянию на середину июня под влиянием активных боевых действий или под оккупацией остаются территории областей, которые в прошлом году генерировали около 20% ВВП, – сообщили в Нацбанке.
Как свидетельствуют опросы НБУ, доля предприятий, уменьшивших загруженность производственных мощностей более чем на треть или не работавших вообще, сократилась с 61% в первой декаде марта до 54% в конце мая.
«Однако ключевые проблемы сохраняются: заблокированы морские порты, за исключением дунайских, нарушена логистика, сохраняется дефицит горючего, подавлен внутренний спрос. Падение ВВП по итогам 2022 года превысит треть», – отмечают в НБУ.
Кроме понижения текущего производства, война существенно сокращает потенциал экономики. По оценкам НБУ, потери физического капитала от разрушений предприятий, жилья и инфраструктуры к началу мая достигли 100 млрд долл. – это эквивалент 50% ВВП в 2021 году. Также очень существенны потери человеческого капитала из-за миграции и гибели граждан.
«Учитывая высокую неопределенность, фактически приостановлена инвестиционная деятельность. Для восстановления от последствий войны экономике может понадобиться очень длительный период и помощь со стороны международных партнеров”, – отметили в Нацбанке.
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