На Украине подсчитали, что через 80 лет некому будет надевать вышиванки

18.03.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине не проводятся настоящие реформы системы здравоохранения, а гуманитарная политика государства способствует быстрому вымиранию населения.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская нация вымирает. Если гуманитарная политика государства не изменится, то через 80 лет элементарно некому будет надевать вышиванки. На примере Черниговской и сумской областей – эти области исчезнут, вымрут через 80 лет.

Не выносить на голосование парламента ключевые законы о реформе системы здравоохранения, о введении обязательного медстрахования, что должно увеличить людям продолжительность жизни – преступление. Вместо этого реформой называют изменение финансирования первичного звена», – сказала она.