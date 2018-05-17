17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  574 просмотров
ЕС, Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика

На Украине подсчитали, что за 16 лет получили от немцев 500 миллионов евро


С 2002 года Германия предоставила Украине 500 млн евро помощи, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на конференции “Действуем вместе: партнерство и диалог” заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“Правительство Германии является одним из крупнейших доноров международной помощи для Украины. С 2002 года было направлено 500 млн евро в наиболее приоритетные направления”, – заявил Кубив.

По данным Минэкономразвития в 2018 году в Украине реализуется 27 проектов с объемом финансирования 250 млн евро (техническая помощь от Германии). Наибольшие объемы помощи направлены по приоритетным направлениям “Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц” — 106,5 млн евро и “Региональное развитие, децентрализация, хорошое управление” — 92,8 млн евро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть