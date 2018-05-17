17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

574 просмотров

На Украине подсчитали, что за 16 лет получили от немцев 500 миллионов евро

С 2002 года Германия предоставила Украине 500 млн евро помощи, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на конференции “Действуем вместе: партнерство и диалог” заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Правительство Германии является одним из крупнейших доноров международной помощи для Украины. С 2002 года было направлено 500 млн евро в наиболее приоритетные направления”, – заявил Кубив.

По данным Минэкономразвития в 2018 году в Украине реализуется 27 проектов с объемом финансирования 250 млн евро (техническая помощь от Германии). Наибольшие объемы помощи направлены по приоритетным направлениям “Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц” — 106,5 млн евро и “Региональное развитие, децентрализация, хорошое управление” — 92,8 млн евро.