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10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Криминал, Спецслужбы, Статистика, Украина
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На Украине подсчитали дезертиров из ВСУ и ужаснулись

Более 11 000 уголовных производств с 2014 года открыты за дезертирство, самовольное оставление службы и уклонение от службы в ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре Украины.

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«Информируем, что в соответствии со статистической отчетности, в течение 2014-2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11292 обвинительных актов по признакам преступлений, предусмотренных статьями 407 (самовольное оставление места несения службы — ред .), 408 (дезертирство — ред.), 409 (уклонение от службы — ред.) УК по 11316 человек», — говорится в сообщении.

Из них 1500 обвинительных актов касаются именно совершение дезертирства.

Кроме того, в суд направлено 66 ходатайств для освобождения от уголовной ответственности в отношении 66 человек.

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