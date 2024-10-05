На Украине подсчитали общие потери от войны и ужаснулись

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Оплот украинских неолибералов – Киевская школа экономики – подсчитала потери Украины в ходе затяжной войны.

Общая сумма косвенных потерь для украинской экномики с конца февраля 2022 года, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно.

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«По подсчетам аналитической команды KSE, наибольшие суммы косвенных потерь по объему выручки касаются производительных секторов, в том числе торговли ( $450,5 млрд ), промышленности вместе со строительством и услугами ( $409,9 млрд ), а также сельского хозяйства ( $83,1 млрд ). Важные инфраструктурные сектора также понесли значительные потери, в частности энергетика ( $43,1 млрд ) и транспорт ( $38,8 млрд )», – говорится в отчете на сайте KSE.

Кроме потерь в выручке экономика Украины несет значительные дополнительные расходы. Крупнейшие из них приходятся на разминирование ( $42 млрд ) и жилищный сектор ( $22,4 млрд ). В жилищном секторе основные расходы связаны с дополнительными расходами граждан на аренду жилья ( $15,4 млрд ).

В то же время выросли и продолжают расти расходы государства на социальные выплаты, которые составляют $10 млрд . На демонтаж разрушенных объектов и вывоз отходов по всем секторам приходится $13,4 млрд .

Потери также охватывают другие сектора, такие как здравоохранение ( $11,4 млрд ), образование и наука ( $14,5 млрд ), финансовый сектор ( $4,3 млрд ), культура, спорт и туризм ( $7,3 млрд ) , а также цифровая инфраструктура и IT-сектор ( $19,3 млрд ).

Значительное давление на экономику также оказывает необходимость восстановления жилищно-коммунального хозяйства, где косвенные потери оцениваются в 7,7 млрд. долларов.

Не менее безрадостны потери и на демографическом фронте. К 2041 году население Украины по прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году – до 25,2 млн.

Причинами этого называют войну, низкую рождаемость, миграцию, высокий уровень преждевременной смертности, разбалансировку рынка труда и другие.

Исправить ситуацию украинский Кабмин аытается с помощью очередной «бумажной» стратегии, – на этот раз – демографической. В документе указывается необходимость «формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей, с обеспечением экономической самодостаточности семей».

Речь идет о безопасности, развитии страны (в частности, критической и социальной инфраструктуры), доступности жилья, качественного здравоохранения, рабочих мест и тому подобное.

Отдельно подчеркивается необходимость возвращения в Украину тех украинцев, которые сейчас проживают за границей.

Правда, остается неотвеченным главный вопрос: зачем украинцам возвращаться в страну с разрушенной экономикой и без социальных перспектив?