На Украине подсчитали проданные за рубеж при Порошенко танки

25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

За пять лет Украина экспортировала более 100 боевых танков, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Государственной службе экспортного контроля Украины.

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Так, с 2014 по 2018 Украина экспортировала 107 боевых танков.

В частности, в 2014 году Украина экспортировала 23 боевых танков Т-72: 11 – в Эфиопию и двенадцать в Нигерию.

В следующем году было экспортировано 20 боевых танков: 4 танка Т-72 – в Эфиопию, 11 танков Т-72М1 – в Нигерию, 5 БМ “Оплот” – в Таиланд.

В 2016 году Украина увеличила экспорт боевых танков до 35 единиц. Так, в Демократическую Республику Конго было экспортировано 25 танков Т-64БВ-1, а также 10 БМ “Оплот” экспортировали в Таиланд.

Кроме того, в Таиланд в 2017 году было экспортировано 16 БМ “Оплот”, а в прошлом году – 13 БМ “Оплот”.