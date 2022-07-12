На Украине подсчитали своих пропавших без вести и решили что они — в плену

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Новости Украины

На Украине более семи тысяч военных считаются пропавшими без вести, большинство из пропавших — в плену.

Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в интервью «Суспільному».

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«Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш коллцентр имеет ориентировочно 7200 человек. Например, полк «Азов» — это Нацгвардия (подчиняется МВД – Ред.) и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из Азовстали», — рассказал Котенко.

По его словам, большинство из пропавших военных — в плену. В качестве примера приводит военных 1 батальона 36 бригады.

«Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон — в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие — живы», – сказал Котенко.

29 июня в рамках вызвавшего критику среди акттивной части российского общества масштабного обмена из российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 сидельцев «Азовстали», включая более 50 боевиков “Азова”.

Несмотря на заверения в том, что на обмен пошли исключительно тяжелораненые или потерявшие конечности боевики, целый ряд фото, демонстрируемых в соцсетях, в частности, блогером Анатолием Шарием, вызывают вопросы. Если снимки, обнародованные Шарием не ошибка, тогда как минимум, некоторые «азовцы» переданные Киеву – вполне боеспособны и здоровы на вид, при руках-ногах и прочих конечностях.