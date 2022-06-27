На Украине подтвердили удар по еще одной платформе «Черноморнефтегаза»

27.06.2022  14:30 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия


В эфире телеканала «Украина 24» подтвердили ранее появившуюся неофициальную информацию о новом ударе по буровой установке крымской компании «Черноморнефтегаз».

Об этом заявил бывший полковник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов


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«Идет экстренная эвакуация персонала. Ударили еще по одной платформе. Там же, кроме радиолокационных станций и сонаров морских, это были центры разведки и корректировки огня. Дело в том, что за платформами прятались малые корабли Черноморского флота», – сказал Жданов.

Он заверил телезрителей, что вскоре Киев осуществит и захват острова Змеиный:

«Мы там уже заканчиваем практически с этим островом».

Впрочем, данные Минобороны РФ говорят об обратном.

«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», – сообщила российская сторона в воскресенье.

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