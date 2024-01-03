На Украине подзуживают Запад не признавать переизбрание Путина в 2024

Вадим Москаленко.  
03.01.2024 19:04
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Если большие мировые страны признают результаты выборов президента РФ, то это будет означать, что в геополитическом разрезе они делают ставку не на Украину.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если большие мировые страны признают результаты выборов президента РФ, то это будет означать, что...

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«Как российские выборы будут приняты в мире? Не столько важен результат или явка даже, хотя они тоже важны, потому что это будет «референдум по Украине». Важно, признают ли Путина президентом другие страны, ведь выборы пройдут на оккупированных украинских территориях», – сказал Бортник.

Ведущий возразил, что ПАСЕ уже сделала заявление, что «ряд стран признает Путина нелегитимным президентом после 17 марта».

«Это малые страны, а мы говорим о больших странах, о нейтральных странах. Если они признают Путина президентом, это будет очень плохой сигнал для Украины.

[Если] Китай, Турция, Индия, Бразилия, ЮАР, США, европейские страны, Западная Европа (мы не говорим о Польше и странах Балтии, у них своя история и своя позиция) признают Путина президентом, это будет очень плохая история. Это будет означать, что в геополитическом разрезе они будут делать ставку не на нас.

Поэтому это событие очень важно», – объяснил политолог.

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