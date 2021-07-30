На Украине поезд с военной техникой попал в ДТП

30.07.2021, Киев, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В Полтавской области на одном из железнодорожных переездов в районе города Решетиловка поезд с военной техникой столкнулся с грузовиком.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе столкновения загорелся пассажирский вагон с всушниками. Сама же военная техника практически не пострадала. Кроме того, в результате ДТП травмы получила дежурная по переезду, которая была доставлена в больницу.

«Вот к чему приводят бестолковые игры в войнушку. Гоняют по всей Украине эти составы с металлоломом бестолку, и получают такие страшные результаты. Мама говорила не давать детям спички!» – прокомментировал Журавко.