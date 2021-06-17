На Украине поймали «волонтёров», снабжающих ВСУ наркотиками и алкоголем

17.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне «ООС» задержали группу волонтёров, которые в качестве «гуманитарной помощи» доставляли на позиции ВСУ алкоголь и наркотики.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зоне «ООС» отмечается низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих. Отвлечься от своих проблем украинским боевикам помогают регулярно посещающие позиции ВСУ волонтеры, беспрепятственно доставляющие на передовые позиции алкоголь и медицинские препараты наркотического содержания», – сказал он.

По словам офицера, в районе Мариуполя сотрудники полиции задержали автомобиль с волонтёрами, которые якобы везли гуманитарную помощь в виде медикаментов и камеры видеонаблюдения в подразделения 128-й бригады ВСУ.

При проверке документов и осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции таблетки наркотического содержания «Трамадол» в количестве 500 штук, а также десять ящиков минеральной воды «Поляна Квасова», в бутылках из-под которой вместо воды находилась спиртосодержащая жидкость», – добавил Басурин.

Задержанные были доставлены в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.