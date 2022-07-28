На Украине показали, как готовятся отражать белорусское вторжение

28.07.2022  10:11 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

В рамках подготовки к возможному наступлению войск с территории Белоруссии украинские власти проверили, как обустроена граница на границе Украины и Белоруссии в Волынской области.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

В рамках подготовки к возможному наступлению войск с территории Белоруссии украинские власти проверили, как...

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«До войны мы планировали в 2022 году реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения. Война внесла свои коррективы в этот процесс, но здесь на Волыни этот вопрос решают на уровне областных, местных властей и Госпогранслужбы», – подчеркнул чиновник.

По словам Тимошенко, украинские военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. За участками границы можно наблюдать онлайн.

«Кроме того, здесь работают пункты пропуска. Видели сегодня мариупольцев, которых оккупационные власти эвакуировали на территорию России. Люди вынуждены пересекать границу со стороны белорусов и пользоваться пограничными пунктами пропуска здесь. Конечно, граница защищена и в Сумской, и в Черниговской, и в Киевской, и в Житомирской, и в Ровенской областях и конечно, на Волыни. Но современной системой слежения могут похвастаться не все. Будем закрывать этот вопрос, чтобы мониторинг ситуации был на самом высоком уровне», – добавил чиновник Зеленского.

Также Тимошенко опубликовал видео с начальником 6-го пограничного волынского отряда полковником Сергеем Лозинским, где тот заявил, что украинские силы “готовы дать отпор врагам”.

Ранее о подгтовке к вторжению из Белоруссии заявлял командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам на границе с украинской стороны продолжается минирование опасных направлений и обустройство инженерных заграждений, ведется работа в органах военного управления.

О том, что есть риск сухопутного наступления с территории Белоруссии заявлял и инистр обороны Украины Алексей Резников.

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