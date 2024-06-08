На Украине показали, как выглядят типовые укрытия от бомбежек в детских садах

Сергей Чижлв.  
08.06.2024 12:30
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Образование, Общество, Украина


На Украине разработали типовые проекты укрытий для детских садов. Как сообщает Министерство образования и науки Незалежной, они опубликованы на сайте с говорящим названием «Моя крепость». Теперь собственный бункер в каждом детском саду – не блажь, а осознанная необходимость.

«В апреле МОН совместно с партнерами представило проекты повторного использования, которые можно адаптировать под особенности каждого учебного заведения для строительства укрытий. Благодаря поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле на платформе «Моя крепость» появилось 4 типовых проекта для школ, а теперь имеем готовые ПСД и для детских садов. Их также 4, все прошли экспертизу и соответствуют новым государственным строительным нормам», – говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

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На Украине разработали типовые проекты укрытий для детских садов. Как сообщает Министерство образования и...

Отмечается, что проектами предусмотрено строительство сооружения двойного назначения (с защитными свойствами противорадиационного укрытия) вместимостью 100, 150, 200, 300 человек для учреждения дошкольного образования.


«Также в ближайшее время ожидаем публикацию 7 проектов двухэтажных укрытий в школах на 200, 300, 500, 750, 1000 и в детских садах — на 200 и 300 человек соответственно, которые министерство разработало совместно с Buffett Foundation», – добавили в министерстве.

Вот, например, типовой бункер на 300 человек. Общей площадью 2285м2. и стоимостью 129,7 млн грривен. Как сказано в аннотации- “постройки двойного назначения (с защитными свойствами противорадиационного укрытия) вместимостью 300 человек заведения дошкольного образования».

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