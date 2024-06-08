На Украине показали, как выглядят типовые укрытия от бомбежек в детских садах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине разработали типовые проекты укрытий для детских садов. Как сообщает Министерство образования и науки Незалежной, они опубликованы на сайте с говорящим названием «Моя крепость». Теперь собственный бункер в каждом детском саду – не блажь, а осознанная необходимость.

«В апреле МОН совместно с партнерами представило проекты повторного использования, которые можно адаптировать под особенности каждого учебного заведения для строительства укрытий. Благодаря поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле на платформе «Моя крепость» появилось 4 типовых проекта для школ, а теперь имеем готовые ПСД и для детских садов. Их также 4, все прошли экспертизу и соответствуют новым государственным строительным нормам», – говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Отмечается, что проектами предусмотрено строительство сооружения двойного назначения (с защитными свойствами противорадиационного укрытия) вместимостью 100, 150, 200, 300 человек для учреждения дошкольного образования.

«Также в ближайшее время ожидаем публикацию 7 проектов двухэтажных укрытий в школах на 200, 300, 500, 750, 1000 и в детских садах — на 200 и 300 человек соответственно, которые министерство разработало совместно с Buffett Foundation», – добавили в министерстве.

Вот, например, типовой бункер на 300 человек. Общей площадью 2285м2. и стоимостью 129,7 млн грривен. Как сказано в аннотации- “постройки двойного назначения (с защитными свойствами противорадиационного укрытия) вместимостью 300 человек заведения дошкольного образования».