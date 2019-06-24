На Украине похоронили экс-участницу «АТО», пившую кофе с «зелеными человечками»

24.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В селе Березовка Тысменицкого района Ивано-Франковской области прошли похороны единственной местной участницы «АТО» Татьяны Гураль.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook местный житель Алексей Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Березовка прощается со своей односельчанкой, единственной женщиной-военной Тысменицкого района, которая побывала на этой войне, участником боевых действий – Гураль Татьяной Ивановной. Пошла на войну вслед за мужем Мирославом Гураль. Женщинам вообще тяжело переносить ужасы и все болото войны, и особенно при этом оставаться женщиной и матерью. Заболевание, полученное там (язва желудка с кровоизлиянием) – сказалось теперь – больница, реанимация, смерть. Смерть обошла ее там, но догнала теперь…», – написал он.

Отметим, что незадолго до смерти вернувшаяся с боевых действий Гураль в интервью местному изданию «Вестник Березовчан» жаловалась на плохое отношение жителей Донбасса к украинским военным, и пыталась оправдать сослуживцев, грабящих мирное население.

«С местным населением как? Есть разные люди. К нам, военным, достаточно там плохо относились. Говорили, чего мы сюда приехали, на их землю воевать? В аптеку, бывает, если нужно, можно не достучаться. Спрашиваешь, что лучше взять, ответ один: «Хотите берите, не хотите – не берите». И все. Я не знаю, как объяснить, но отношение к военным, ну совсем другое. Это надо почувствовать.

Говорят, что мы занимаемся мародерством – позабирали холодильники, телевизоры у них. Но это ложь. У нас в батарее такого ни одного случая не было. Их российские каналы зомбируют хорошо. Вот я когда зашла к одному из местных, у него был включен телевизор, и я, зная все как есть на самом деле, посмотрев телевизор невольно начала верить в то, что они, русские, рассказывают по телевизору», – сетовала она.

При этом, по словам экс-участницы «АТО», несмотря на действовавший на фронте «сухой закон», она якобы лично видела российских военных, пришедших «попить кофе» на подконтрольную ВСУ территорию.

«Вот яркий пример, пошли мы попить кофе в кафе, просто кофе, потому что там везде камеры видеонаблюдения и военным водки не продают. И подходят ребята к нам. В военной форме, но без распознавательных знаков сверху на куртках. Поздоровались с нами. Представляете, они такие же люди, эти, что в нас стреляют. Они так же не хотят воевать. И это не местные были, а солдаты регулярной российской армии, приехали с Поволжья. Попили кофе, поговорили нормально, разошлись, а ночью по нам из реактивных установок «бабах». Вот такая любовь – добрососедская…», – делилась «воспоминаниями» Гураль.