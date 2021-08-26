На Украине полицейский-вор добился ареста имущества депутатки-нацистки

26.08.2021 20:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У депутата Верховной рады от фракции «Голос» Александры Устиновой наложили арест на квартиру и объявили в розыск автомобиль.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Этакие будни депутата. И если что – это не первоапрельская шутка, а новый «привет» от нашей новой «реформированной» полиции. Все из-за того, что должен заплатить почти 80 тысяч гривен компенсации за нанесенный моральный ущерб целому заместителю главного следственного управления полиции!» – написала она.

По её мнению, это произошло из-за того, что она отписала заместителю Главного следственного управления полиции Евгению Шевцову, что он не достоин иметь звание офицера – в ответ на запись, где тот называл её «бродячим животным» и «тупой овцой».

После таких оскорблений Александра Устинова написала жалобу на Евгения Шевцова во внутреннюю безопасность национальной полиции. После полугодового «расследования» ей ответили, что оскорбивший её офицер МВД Украины «не виноват» – его страницу просто взломали.

В результате парламентарий воспользовалась своим положением и начала сбор подписей для проверки коррупционных схем, в которых может быть замешан Евгений Шевцов. В частности, необходимо было проверить информацию, что ему принадлежит ресторан «The Touch cafe».

Однако полицейский, в свою очередь, подал аж шесть судовых исков против Устиновой.

«Печерский суд вынес такое решение. Узнала я о том, что должна заплатить почти 3-месячную зарплату бедному, травмированному такой фразой, заместителю руководителя Главного следственного управления Нацполиции. Пришло оно в июле, а суд, оказывается, был в феврале», – написала депутат.

В результате на квартиру Александры Устиновой наложили арест, а её автомобиль объявили в розыск. А касательно тёмных делишек Евгения Шевцова никто расследование так и не начал.