На Украине полиция разнимала драку геев и п…сов

24.08.2019, Житомир, Владимир Гладков

В центре Житомира на улице Михайловской произошли столкновения местных украинских националистов с представителями ЛГБТ, вышедшими на акцию протеста «Все Люди Равны», организованную после нападения боевиков «АТО» на двух девушек с радужным флагом.

Об этом сообщает местное издание «Житомир Life», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторы собрали данную акцию протеста с требованием наказать так называемых АТОшников, отобравших и порвавших ЛГБТ-флаг у двух девушек-подростков, которым, таким образом, были нанесены «моральные травмы».

Однако вскоре к акции присоединились украинские националисты, которые пытались вырвать из рук активистов радужные флаги, толкались и выкрикивали оскорбления.

После вмешательства полиции молодчики отошли на небольшое расстояние и развернули украинские флаги, читая националистические стихи и скандируя «На ножи!».

Отметим, что инцидент произошел 23 августа, в День государственного флага Украины.