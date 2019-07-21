21.07.2019, Николаев, Владимир Гладков
 
Выборы, Происшествия, Украина
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На Украине полиция скрутила избирателя без трусов

В Николаеве на избирательном участке 55-летний мужчина возле урны для голосования спустил штаны и трусы и исполнил свой «гражданский долг».

Об этом сообщает местное агентство новостей «Николаевские новости», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции увезла неадекватного избирателя в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и мотивов совершения хулиганских действий.

Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины «хулиганство», теперь избирателю грозит наложение штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщили в полиции Николаевской области», – сообщили в агентстве новостей.

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