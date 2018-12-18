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На Украине попрощались с пилотом Су-27, который разбился в день “собора” “Церкви Порошенко”
Сегодня 18 декабря, в гарнизонном доме офицеров города Озерное попрощались с военным летчиком первого класса майором Александром Фоменко, погибшим в Житомирской области при аварии самолета 15 декабря – в день, когда в Киеве проходил “собор” “Церкви Порошенко”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-центр воздушного командования “Центр”.
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“Провести в последний полет защитника Украины, поблагодарить за верную службу украинскому народу и выразить слова скорби и соболезнования семье, на траурный митинг прибыли представители командования Воздушных сил, воздушное командование “Центр”, военнослужащие бригады и Озернянского гарнизона, горожане, родные, близкие и друзья”, – говорится в сообщении.
Похоронят майора Фоменко завтра 19 декабря, в Сумской области в его родном городе Шостка.
Метки: прощание с пилотом, Украина
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