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09.05.2021, Хмельницкий, Тарас Стрельцов
 
Д.Б., Дзен, Украина
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На Украине попытались подменить День Победы

Новости УкраиныНа Западной Украине руководство Хмельницкой области решило сорвать празднование Дня Победы весьма оригинальным способом...

На Западной Украине руководство Хмельницкой области решило сорвать празднование Дня Победы весьма оригинальным способом – вместе в введёнными «карантинными ограничениями» они приняли решение отметить 9 мая «День матери» и почтить память поэта Тараса Шевченко.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «ГазетаХм», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ежегодно в Хмельницком и Хмельницкой области проводились массовые мероприятия по чествованию памяти ветеранов и погибших в годы Второй мировой войны. Однако в этом году, несмотря на карантинные ограничения, руководством Хмельницкого городского совета было принято решение не проводить массовые мероприятия», – говорится в сообщении.

Однако городская власть не успокоилась на карантинных ограничениях и праздновании «Дня примирения» 8 мая, которое прошло за день до этого. Так, руководство города приняло решение отметить 9 мая «День матери», а также почтить память писателя Тараса Шевченко.

«Так сложилось, что в этом году 9 мая также отмечают День матери. В честь всех матерей, которые ждали и ждут своих сыновей с дорог войны, все, кто принимал участие в памятном мероприятии, возложили цветы к памятнику матери в центре Хмельницкого. Не обошли в этот день и почтить память великого украинца Тараса Григорьевича Шевченко, который во все времена вдохновлял защитников Украины к борьбе против захватчиков», – добавили в «Газете».

Также в Хмельницком по поводу празднования Дня матери открыли тематическую художественную выставку.

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