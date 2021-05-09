На Украине попытались подменить День Победы

09.05.2021, Хмельницкий, Тарас Стрельцов

Новости Украины

На Западной Украине руководство Хмельницкой области решило сорвать празднование Дня Победы весьма оригинальным способом – вместе в введёнными «карантинными ограничениями» они приняли решение отметить 9 мая «День матери» и почтить память поэта Тараса Шевченко.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «ГазетаХм», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ежегодно в Хмельницком и Хмельницкой области проводились массовые мероприятия по чествованию памяти ветеранов и погибших в годы Второй мировой войны. Однако в этом году, несмотря на карантинные ограничения, руководством Хмельницкого городского совета было принято решение не проводить массовые мероприятия», – говорится в сообщении.

Однако городская власть не успокоилась на карантинных ограничениях и праздновании «Дня примирения» 8 мая, которое прошло за день до этого. Так, руководство города приняло решение отметить 9 мая «День матери», а также почтить память писателя Тараса Шевченко.

«Так сложилось, что в этом году 9 мая также отмечают День матери. В честь всех матерей, которые ждали и ждут своих сыновей с дорог войны, все, кто принимал участие в памятном мероприятии, возложили цветы к памятнику матери в центре Хмельницкого. Не обошли в этот день и почтить память великого украинца Тараса Григорьевича Шевченко, который во все времена вдохновлял защитников Украины к борьбе против захватчиков», – добавили в «Газете».

Также в Хмельницком по поводу празднования Дня матери открыли тематическую художественную выставку.