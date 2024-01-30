На Украине посадили очередного священника УПЦ

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Киевский режим продолжает репрессии против представителей канонической Украинской православной церкви.

Так, был арестован и приговорен к лишению свободы очередной священник УПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря доказательной базе Службы безопасности, реальный срок заключения получил настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП). На страницах собственного Телеграмм-канала он называл вооруженную агрессию России «гражданской войной» в Украине и восхвалял террористов Захарченко, Гиви и Моторолу», – сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, священник «репостил публикации и комментарии пресс-службы РПЦ».

Утверждается, что он «регулярно распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных».

Несмотря на то, что клирик писал в соцсетях под псевдонимом, его смогли установить, хотя он скрывался по разным адресам в нескольких областях Украины.

Его приговорили к двум годам лишения свободы.