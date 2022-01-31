На Украине посчитали, сколько нужно положить россиян, чтобы остановить наступление

31.01.2022  13:39 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Чтобы остановить наступление российской армии, Украине нужны современные системы разведки и поражения, которые позволят вывести из строя до 80 тысяч военнослужащих ВС РФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, ранее призывавший убить 30 тысяч российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы остановить наступление российской армии, Украине нужны современные системы разведки и поражения, которые позволят...

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При этом, по мнению Бадрака, наступление может произойти со всех направлений, включая Крым и Белоруссию.

«Новые технологии массового использования относительно дешевых технологий, в том числе и систем поражения, систем разведки позволили бы Украине получить возможность нанести российским войскам такое поражение уже на подходах, чтобы даже Генеральный штаб России вообще отказался от идеи штурмовать», – сказал эксперт

Он говорит, что сложно представить, как будет проходить российское наступление.

«Потому что это может происходить со всех сторон, например, из Белоруссии, из Крыма, из Донбасса, но в целом мы должны нанести потери где-то 70-80 тысяч военнослужащих, если будут погибшими или тяжело ранеными, то фактически это будет означать крах для самого Путина», – резюмировал Бадрак.

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