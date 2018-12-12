На Украине посмотрели на фото Крымского моста в телескоп и поняли, что он скоро рухнет

12.12.2018, Киев, Галина Шершнева

«Специалисты» из министерства Украины «по вопросам временно оккупированных территорий» просветили фотографии Крымского моста методом, который используется при создании телескопов, и выяснили, что его конструкция нестабильна.

Об этом в эфире эмигрировавшей из Крыма телекомпании «Черноморская» заявил первый замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий» Юсуф Куркчи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это работа с сотнями снимков, соответствующего качества. И параллельная работа интерферометричного метода обработки данных. В соответствии с этим методом выбираются контрольные точки. Графики, которые прикладываются к фотографиям, свидетельствуют о том, что конструкция, которая должна была быть стабильной, чтобы выполнять свое целевое назначение, не является таковой. Это может привести к ее разрушению», – сказал Куркчи.

«Специалисты» министерства намерены продолжить свои исследования фотографий моста.

«Дело в том, что движение свай происходит не в одной плоскости, а постоянно колеблется. То есть динамика их перемещений идет не только на углубление, что было бы логичным, когда на нестабильную основу кладется что-то тяжелое. Эти конструктивные элементы постоянно движутся, и это движение опасно. Если анализировать и дальше, а мы будем это делать, то мы получим более детальную картину изменений», – сказал Куркчи.

При строительстве Крымского моста сваи забивались сквозь ил на глубину 70 метров и крепились на материковой плите.

Принцип действия интерферометра заключается в следующем: пучок электромагнитного излучения (света, радиоволн и т. п.) с помощью того или иного устройства пространственно разделяется на два или большее количество когерентных пучков. Каждый из пучков проходит различные оптические пути и направляется на экран, создавая интерференционную картину, по которой можно установить разность фаз интерферирующих пучков в данной точке картины

Интерферометры широко используются в астрономии для создания радио- и оптических телескопов с высоким разрешением.