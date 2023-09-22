На Украине поставщики оружия ВСУ оказались преступниками

Вадим Москаленко.  
22.09.2023 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Украина


Производители и поставщики вооружения и экипировки, помогавшие украинской армии в 2022 году, стараниями киевского руководства оказались уголовниками.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил близкий к западным посольствам и прозападным НКО депутат Рады от того же «Голоса» Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Производители и поставщики вооружения и экипировки, помогавшие украинской армии в 2022 году, стараниями киевского...

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«Четыре месяца назад существовали два постановления Кабинета министров, которые имели между собой противоречия. Государственная аудиторская служба выбирает худшее в этих постановлениях, даёт своё заключение, по которому каждое предприятие, поставлявшее что-то в начале войны, является преступником.

Далее этот вывод становится основой к реальным уголовным делам. И к предпринимателям, которые в начале войны поставляли форму, бронежилеты, оружие, сейчас за то, что они это делали, заводят реальные уголовные дела, как за лёгкую промышленность, например, за форму, так и за оружие», – сказал Железняк.

Он возмутился, что во время войны государство занимается репрессиями и внутренними разборками.

«Ситуация не решается четыре месяца. Четыре месяца уже она в таком тупике, что Министерство обороны как субъект Кабинета министров подает в суд на другой субъект Кабинета министров – Государственную аудиторскую службу.

Ничем иным как, простите, идиотизмом, это назвать нельзя», – добавил депутат.

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