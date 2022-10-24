На Украине поступила в продажу игра «Монополия по ВСУшному»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Украине выпустили новую версию знаменитой настольной игры, которая, по мнению разработчиков, «на шаг приблизит «перемогу».

«Патриотический» вариант называется «Монополия по ВСУшному», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Отмечается, что в новой версии предусмотрена возможность направить силы не на собственное обогащение, а на подъем военно-промышленного комплекса, развитие военного образования и энергетики.

«На ничейное предприятие можно приобрести право собственности. И вы только посмотрите, что у нас здесь есть: Академия сухопутных войск им. гетьмана Петра Сагайдачного, целый Парк РСЗО «HIMARS», Система ПВО «IRIS», Цыганский рынок «орктехники», а также много других жизненно необходимых военных объектов… попав на клетки «Выговор», «Донат ТРО» или «Донат ВСУ», игрок обязан передать определенную сумму в банк», – говорится в правилах игры.

По мнению разработчиков, представленные персонажи – это команда, которая без вариантов обязательно дойдёт до Москвы:

«Во время партии в Монополию по ЗСУшному вы непременно сможете представить себя непоколебимым лидером как Президент Зеленский, отважным полководцем, как Залужный, увидите харизму Поровознюка в деле, и подумаете обдуманно и взвешенно, как Подоляк. С такими лидерами и благодаря вашей поддержке мы непременно дойдем до Москвы, чтобы поставить точку в войне, которую начали не мы».

При этом указывается на то, что в украинской версии Монополии «вы не встретите, какую-нибудь мифическую, заокеанскую Уолт-Стрит, зато с легкостью найдете Майдан Незалежности».

Кроме того, помимо топонимики, связанной с украинским майданом, на игровом поле можно найти донецкий бульвар Пушкина, а также Крым с Севастополем и Ялтой.